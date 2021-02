Toumi HAJER

Bonjour à tous,



D'abord, je voudrais me présenter à vous. Je suis tunisienne, diplômée d'un master en finance avec mention très bien. Je vous précise que mon mémoire était rédigé en anglais et a porté sur une nouvelle mesure de l’indépendance de la banque centrale tunisienne.



De plus, je parle quatre langues l'anglais, l'allemand, le français, l'arabe et je suis entrain d’apprendre l'italien.



Motivée, dynamique, et persuasive, j’ai pu faire épreuve d’un grand sens de responsabilité au cours de mes études. De plus, j’ai une expérience de prés de trois ans dans une filiale du groupe de la Société Générale en Tunisie.



Je souhaite donc apporter mon dynamisme, mes compétences et intégrer un poste a responsabilité dans une grande banque internationale compatible avec mon profil, mes études et capacités.



Mes compétences :

Planification