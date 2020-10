Touré FATOUMATA

Attachée aux métiers de relations clientèles, mes expériences professionnelles mont permis dévoluer dans différents secteurs dactivités, tels que le tourisme et limmobilier



Je possède de solides compétences telles que laisance relationnelle, une grande capacité dadaptation ainsi que le sens du service.



De nature motivée, sérieuse, volontaire et dynamique, Japprécie autant le travail en autonomie quen équipe.



Accompagner, aider, orienter, et être attentive au bien être des clients, sont des valeurs qui me correspondent.