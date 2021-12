Toussaint ATIVON

Bonjour,



Je suis un jeune entrepreneur togolais et actuellement vu l'évolution du monde actuel,j'ai développé une idée de projet de loterie qui met en valeur le secteur hôtelier à travers l'usage des Technologies de l'information et de la Communication.Vu l'envergure du projet ,je suis à la recherche d'un partenaire financier et stratégique pour la mise en oeuvre de cet idée .je vous remercie d'avance.



ATIVON Komla Toussaint

00228 70246565.

godandjo@gmail.com



Mes compétences :

Gestion

Informatique

Conduite

Project Management

Teamwork

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365