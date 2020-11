Tovo RATSIMBA

Consultant en Qualité - Environnement - Sécurité - RSE



Responsable d'audit ISO 9001 pour AFNOR Certification - qualification n° 4717

Qualifié ISO 9001 version 2015 (ICA - AFNOR) - qualification n° 15145

Auditeur RSE pour WethicA ®

Certifié IRCA - ISO 9001 - certificat n° 19006/7



Interventions dans plus de 40 entreprises à Madagascar et dans l'océan indien en accompagnement, audit (interne et tierce partie), formation, coaching, diagnostics



Secteurs d'intervention : BPO - Informatique - Textile - Agroalimentaire - BTP - Industrie - Pétrolier - Logistique



Référentiels : ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement), OHSAS 18001 et ISO 45000 (sécurité), ISO 26000 et SA8000 (responsabilité sociale), NF345 (relation client), ISO 27001 (sécurité informatique), FSSC / ISO 22000 (sécurité alimentaire)



Mes compétences :

Qualité

Externalisation

Norme ISO 9001

Centre d'appels

Business Process Outsourcing

Traitement de données

Offshoring

Gestion de la relation client

Sécurité informatique

Risk Analysis

Conseil en organisation

Norme ISO 14001