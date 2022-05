Tran NHUT QUAN

Après plus de 20 ans chez Alcatel-Lucent, j’ai pris la décision de chercher de nouvelles opportunités.

Très intéressé par le contact humain, je recherche un poste où la relation avec les clients, les fournisseurs, les partenaires et les collègues tient un rôle prépondérant.

La gestion de projets transverses et la maîtrise d’ouvrage sont donc la cible de mes recherches. Ces postes peuvent, bien sûr, comporter une part de management.

Je suis aussi attiré par des activités dans l’événementiel, où la rigueur, l’organisation, le pragmatisme, la réactivité mais aussi le stress (le bon), sont de véritables stimuli pour moi.



Mes compétences :

VOIP, SIP, JAVA, C, C++, XML

Conduite du Changement

Tests et Recettes

Gestion de projet

Maitrise d'Ouvrage en SI

PABX OXE, OXO, IP DECT, Communication Unifiée

Centre de Contacts