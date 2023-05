Tribut OLIVIER

Pharmacien ancien interne : Pendant mon internat en pharmacie spécialisée, j’ai choisi d’effectuer une spécialisation en pharmacologie dans son versant suivi thérapeutique. J’ai donc appris à effectuer des dosages de médicament et à interpréter les résultats.



Développement analytique: D’abord en HPLC pour des catécholamines qui m’ont permis de me former aux techniques de préparation d’échantillons et techniques séparatives. Puis pour des médicaments avec un premier développement pour les antiprotéases avec l’avènement des trithérapies ouvrant la voie aux antirétroviraux.



Démocratisation de la spectrométrie de masse : introduction de la spectrométrie de masse en tandem dans la routine d’un laboratoire hospitalier avec la mise au point des dosages d’immunosuppresseurs pour le suivi des patients transplantés.



Mon parcours professionnel: Valorisation de cette compétence de développement analytique en tant que partenaire de travaux de recherche et en tant que gestionnaire de parc de LCMSMS.





Mes compétences :

Analyses biologie médicale

Spectrométrie de masse

Développement analytique