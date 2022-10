Tristan COGNARD (TRISTAN COGNARD)

Web TC

est une agence digitale / web indépendante qui a vocation à accompagner les entreprises TPE et PME sur leurs problématiques e-business, et devenir un véritable partenaire de leur développement numérique.



L'Agence intervient de la définition de la stratégie digitale à la mise en oeuvre (déploiement de solutions multimédia), création de site internet haut de gamme et personnalisé ainsi que leur positionnement sur les moteurs de recherche (référencement).



Créé en 2020 à Cergy, [Web TC] accompagne des indépendants, TPE et PME pour leur développement web et leur image de marque.



ADN de l'Agence

Véritable architecte expert de support digitaux (site internet, mobile, applications métiers, ) cohérents et synchronisés avec le plan de développement marketing et communication



NOS DOMMAINES D'EXPERTISES :

Consulting

Accompagnement au changement



Webdesign

Ergonomie, expérience utilisateur, créativité, respect des standards dusage, illustration



Technology

Développement web, applications mobile



Webmarketing

Mécanique relationnelle, SEO & SEM, display, visibilité



Web content management

Scénarisation, mise en scène, conception et production éditoriale web, production et post productions vidéos, 3D, flash,



Analytic & reporting

Système de mesure, analyses statistiques, préconisation en temps réel



