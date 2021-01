Trong-Trung TRONG-TRUNG MAI (MAI)

CV: https://drive.google.com/file/d/1o8ERdRzmlNjbF-JRTK4Fw8QMwVL1SJoC/view?usp=sharing

- Depuis septembre 2011, je suis étudiant en Technique de l'information à l'université Claude Bernard Lyon I, en France et à l'université des Sciences - l'université nationale de Hô-Chi-Minh-Ville, à Hô Chi Minh ville, Vietnam.



- En 2012, j'ai effectué un projet (en un mois), Gestion d'achat pour un bazar en langage C# (Entity Framework, Windows form) et en SGBD SQL Server 2012 à l'université des Sciences.



- En 2013, j'ai programmé un jeu, type de Battleship, avec ma camarade en un mois deux semaines, en langage C.



-En 2014, j'ai conçu et programmé un jeu, type de Tetris, en binôme et en 2 semaines. En utilisant Modèle MVC, la langage Java (API Swing) sur Netbean,.



- Pour le stage au niveau de Licence, je l'ai réalisé à l'université Claude Bernard Lyon 1. Le sujet est de réorganiser le réseau dans la salle TP. Pendant ce stage, sous la supervision de deux professeur, RICO Fabien et BONNEVILLE Jacques, j'ai non seulement terminé le stage, mais aussi gagné les deux certificats du CISCO. Ce stage me donne plusieurs connaissances. Tout cela me rend plus professionnelle à la plus tard.



- Pendant trois mois (9/2104 - 12/2014) à l'université des Sciences à Hô Chí Minh ville, j'ai débuté à prendre connaissance sur le système de distribution en Java. en suivant les cours et lisant les deux livre, Spring in pratice et Spring in action. J'ai fait un projet universitaire, Shop online, pendant un mois et demi. J'ai utilisé les techniques acquis pendant cette semestre, comme JSP, Servlet, Maven, Spring Framework, Spring security, Spring Web Flow, Hibernate, Velocity, Log4j, Jasper Report.



- Pendant le fête Tet, notre fête traditionelle, j'aurais environ un mois et préverrais de rechercher de Framework JSF et EJB. Après le Tet, je ferrais un mémoire dont le sujet est de Informatique en nuage ( cloud computing) en binôme sous la supervision d'un professeur de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de l'université des Sciences.



