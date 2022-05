Tsiky LALANIRINA (FANDRESENA)

NETCLUBS - La solution pour l'externalisation de vos détourages,retouche,montage,...





Nous sommes une société nommée NETCLUBS, située à Madagascar, toutes nos équipes sont expérimentées dans le domaine du traitement de données informatiques :

- images(graphiste)





Une équipe de professionnels de limage composée dopérateurs experts du détourage, de la retouche dimages ainsi que de contrôleurs qualité.



La production est assurée 6 jours sur 7, par 3 équipes travaillant de 6h, nous avons donc 180h/jour pour des projets.



Cette organisation permet de gérer, en souplesse, l'urgence et le respect des délais.



Nous vous proposons la qualité ainsi que le délai de livraison respecté avec un tarif très compétitif.

Vous pouvez nous faire confiance pour vos documents et images.





1 - DÉTOURAGES PHOTOS :



TRAITEMENT

- Détourage réalisé sous Photoshop, à la plume

- Contrôle qualité par des contrôleurs qualité

- Délais respectés

- Organisation avérée permettant des traitements rapides ou en continu

- Test à titre gracieux



TARIFS

Les tarifs sont négociés en fonction :

- de la complexité des photos (simple, complexe, très complexe et sur devis)

- des volumes à traiter

- des délais de production



NETCLUBS possède une capacité journalière de traitement supérieure à 500 photos et la totalité des photos détourées est contrôlée par NETCLUBS avant expédition.