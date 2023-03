Tsimba RANDRIAMIARINTSOA

"Le développement de l'homme et de tout homme" est la philosophie de l'association. Les paysans Malagasy ont besoin de se développer mais comment? Toute activité de développement ne reflète pas de la réalité. Tefy Saina est reconnu comme promoteur le Système de Riziculture Intensive, alors que son activité est plus élargie. L'amélioration de la technique de culture du riz est primordial parce que ce produit est le seul en quoi l'on pourrait accéder à l'esprit des petits producteurs Malagasy. Notre objectif sera d'arriver à accéder l'homme entier et de le libérer du toute limite externe et/ou interne.



Mes compétences :

Développement Rural

Agriculture durable

Gestion d'exploitation agricole

Développement durable