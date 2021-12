2 Dessinateurs-Projeteurs indépendants en béton armé.



Projeteurs béton armé avec une expérience de 16 ans, nous mettons notre savoir faire à disposition des bureaux d’études désireux de nous confier des missions en coffrage et armatures.



Travailleurs autonomes, nous pouvons travailler sur tous types de projets en bâtiment et génie civil : résidentiels, collectifs, commerciaux, équipements administratifs, nucléaires, stations d’épurations…



Les travaux de dessin respecteront la charte graphique du bureau d’études qui nous confiera une mission. Les fichiers informatiques, réalisés avec Autocad 2018 et Armacad V11, seront envoyés par mail au format DWG, et au format PDF. Tous les échanges d’informations se feront par téléphone et mails.



Mes compétences :

Autocad / Armacad

Autocad