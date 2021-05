Tuan PINTUS

COMPETENCES



• Pilotage de projets complexes dans le respect de la qualité, des coûts et des délais

• Expérience dans le lancement de nouvelles activités

• Management transversal et coordination d’’équipe

• Organisée, réactive, ouverte d’esprit, autonome, capacité d’adaptation rapide, esprit d’observation, d’analyse et de synthèse

* Travail régulier en environnements multiculturels (USA, UK, Australie, Canada, Japon, pays de l’Est, Italie…)



Domaines: nouvelles technos (télécoms, internet, multimédia, géolocalisation, RFID, Wifi et Wimax), projets sur financements européens, M&A et partenariats capitalistiques, joint-venture. Pour des marchés du secteur privé ou du secteur public.



Grande aisance dans les équipes internationales et dans des contextes de lancement de nouvelles activités. Maitrise de l'anglais professionnel.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Business development

Gestion de projet

NTIC

Télécommunications

Management

E-commerce

E-business