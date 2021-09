Typhaine HAMON

Le mot de Typhaine :

Forte des mes sept années d'expérience en tant que conducteur de ligne de conditionnement au sein de l'entreprise Tipiak, je souhaite mettre mes compétences au service d'une organisation dynamique qui m'ouvrira les portes d'un poste responsabilisant.

Pour me présenter, je dirais que ce qui me caractérise est la curiosité, la rigueur et l'autonomie. Ma curiosité m'a permis d'acquérir un goût certain pour la technique et la mécanique. Mon organisation très poussée a toujours été pour moi le moyen d'atteindre les objectifs fixés ou d'ajuster mes actions pour y parvenir. Enfin, j'aime le travail en équipe mais je sais également évoluer dans mes missions en totale autonomie.



Mes compétences :

Rigueur

Travail en équipe

Autonomie

Esprit d'équipe