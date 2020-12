TYPIQUEMENT IMMO est une agence immobilière nouvelle génération,

à forfait fixe de 4990e, quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. De la transparence, de la technologie au service de l'humain, des prestations de qualité et des résultats garantis au juste prix !



Nous avons fusionné le meilleur des 2 mondes : un accompagnement de A à Z avec un coût et une transparence inédits.



Ce que nous vous proposons:



1° Vendre au meilleur prix

Estimation gratuite. Nous prenons en compte les caractéristiques de votre bien, les biens actuellement en commercialisation et ceux qui ont été vendus sur votre secteur. Délai de commercialisation réduit. Nos honoraires maîtrisés nous permettent de fluidifier les transactions.



2° Mise en valeur de votre bien.

Reportage photos professionnelles car c'est toujours la première impression qui compte, nous présentons votre bien sous son meilleur angle. Plan 2D/ Un plan permettra à l'acheteur de mieux appréhender les lieux et donc de s'y projeter plus facilement ! Visite virtuelle immersive. Idéale pour revoir le bien après la visite, ou effectuer une pré-visite en toute tranquillité.



3° Visibilité maximale

Votre bien est diffusé sur les plus grands portails de manière qualitative et sur plus d'une trentaine d'autres : Leboncoin Pro, Seloger, Bien ici, Logic-immo, Avendre Alouer, multidiffusion Ubiflow...



4° Accompagnement personnalisé

Secrétariat téléphonique. Gestion des visites : nous réalisons les visites en remettant au visiteur une "fiche acquéreur" reprenant toutes les caractéristiques de votre bien. Rapport suivi-vendeur. Négociation des offres & Vérification des plans de financement. Gestion de la partie légale.



Alors confiez-nous la vente de votre bien, en toute sérénité !