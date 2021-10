Chargé d'Affaires à la BECM immobilier de Bordeaux, je suis en charge d'une clientèle de promoteurs, marchands de biens, lotisseurs et investisseurs. Si vous avez un projet entre la Rochelle et le Pays Basque, n'hésitez pas à me contacter par e-mail à ugo.donas@becm.fr . J'échangerai avec plaisir sur votre projet.