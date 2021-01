Gestionnaire de projets qualifiée, Forte d'une expérience dans le marketing et le web développement. Bonnes connaissances des systèmes méthode Agile Scram, Jira, Trello, MS Project. Dotée d'une solide expérience en gestion avec des projets de grande envergure, tous niveaux confondus, notamment en budgétisation et en administration. Je parle russe, français et anglais