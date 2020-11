Ulric RIBU

Admis en école d’ingénieur inGHenia (IMT Lille Douai), filière Génie Industriel je souhaiterais réaliser mon alternance dans le domaine de la production.

Actuellement apprenti en DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) dans la société Decayeux STI, située à Saucourt 80, (PME spécialisée dans le traitement de métaux pour le domaine du luxe), j’ai réalisé plusieurs missions d’amélioration continue au cours desquelles j’ai pu mettre en application mes savoirs théoriques. J’ai ainsi pu comprendre et appréhender le process et les flux d’une entreprise multi sites. Autonome dans mes missions, les connaissances et compétences acquises durant cette expérience professionnelle ont conforté mon choix du domaine de la production, dans la continuité de mon DUT. Sur le terrain, je me suis également rendu compte du rôle de l’ingénieur, élément moteur dans la performance de l’entreprise, en adéquation avec ma volonté d’autonomie et ma prise d’initiative.