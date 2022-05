Urbi PATHAK

Bonjour

Je suis Urbi et je suis Ingénieur en sciences alimentaires. Je suis à la recherche de nouveaux défis (temps plein) dans le domaine des applications agroalimentaires: R&D ou Qualité.



Je suis une joueuse d'équipe impliquée, rigoureuse, dynamique, curieuse et mûrie. J'ai fait mes preuves en travaillant de manière transversale et en excellente communication. Mon adaptabilité et ma curiosité scientifique mont permis dintégrer et de maîtriser rapidement de nombreux domaines que je ne connaissais pas à lorigine. Mon goût prononcé pour la santé et la nutrition humaine et animale et mon attirance pour la formulation me permettraient de participer de manière proactive à votre équipe. De plus, mes qualités relationnelles se sont développées grâce à un programme de Master diversifié et aux salons techniques auxquels j'ai pu participer. Je vous assure que ma maîtrise de l'Anglais et la Français, mon engagement, mon enthousiasme et mon professionnalisme seront d'une grande valeur pour votre équipe.