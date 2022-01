Ursule URSULE RABENJAMINA (RABENJAMINA)

Bonjour ! Je m'appelle Ursule, je suis une personne polyvalente, j'aime créer, traduire, enseigner et conseiller. Je travaille actuellement en tant qu'organisatrice d'événements à temps partiel et en tant que freelance. Je parle français, anglais et malgache. Je suis heureux de vous aider avec vos besoins en télémarketing, et télévente. Gestion des médias sociaux, création de contenu, organisation d'événements et travail administratif.

Je veux travailler avec vous sur votre prochain événement, partout dans le monde. Que vous cherchiez quelqu'un pour planifier l'ensemble de l'événement ou simplement un coup de pouce dans la bonne direction, je suis là pour vous aider.