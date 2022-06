Usama JEMAI

Directeur des affaires - Cofondateur de la ste tunisienne SOMMAS spécialiste dans le secteur des groupes électrogènes.

Responsable sur la coordination avec la maison mère GENMAC en Italie, Préparation des dossiers techniques et commerciaux , l'étude et l'installation des groupes électrogènes sur les différents projets, direction des travaux sur chantiers , élaborations des contrat de maintenances et gérance de l'effectif au sein de l'entreprise.