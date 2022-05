Avec Val & Jean



Rencontre de deux voix, unies, pas-sionnées, complices..

Solides comme le roc, légers comme le vent, leurs mots, leurs notes portent émotions et sentiments dans un univers poétique au-delà du quo- tidien, naviguant entre rêve et réalité.

Commandez leur album sur



Gent va léger



Guidés par leur histoire, du "premier cri" à la parole de l'an-cien avec "Gent va léger" titre éponyme de l'album.

Accompagnés de 3 musiciens expérimentés, ils alternent rythmes légers, enlevés et ballades latino-arabo-Comtoises. Val et Jean ont créé leur spectacle en résidence au Théâtre des Forges de Pesmes et au Théâtre des Sources de Nans-sous- Ste-Anne.



Artistes Compositeurs-Interprètes :

Valérie Page (chant accordéon), Jean Claude Schmidt (chant guitare)

Musiciens : Rémy Malavaux (saxophone ?ûte traversière), Clément Sohm (batterie percussions), Olivier Barrand (guitare basse) Mise en scène : Eric Gandré.

Contact : 06 62 59 69 40 - 06 03 36 13 93

Site :

FB : val.etjean.3@facebook.com

Mel : val.et.jean@free.fr