Je suis Informaticien titulaire d'un Master en informatique. En 2009, je me suis certifié en gestion des projets par le PMI (www.pmi.org) et en gestion des services Informatiques ITIL v3. J’ai de solides bases en réseau et en développement d’application. Je suis Expert dans le déploiement des applications comme Microsoft SharePoint 2007, GLPI, et SQL server reporting services.



Actuellement je suis chef du projet merchandising aux Brasseries du Cameroun ou j'assure l'administration, la gestion des équipes, la planification et mise en œuvre des activités des projets.



Dans mes précédentes mission, j'ai eu a travaillé sur des projets et plates formes technologiques variés à Bolloré Cameroun, à Interface SA Cameroun...



Je suis un bosseur fasciné des TIC



Email: wankeuval@yahoo.fr

Tel: +(237) 99 75 02 29



Mes compétences :

Sharepoint