Valentin BOULANGER

De formation Ingenieur en Genie de l'Eau, j'ai demarre mon parcours professionnel au sein de bureaux d'etudes techniques avant de l'orienter vers le conseil en gestion de projets et PMO dans le secteur industriel (automobile, naval de defense), accompagnant mes clients et les equipes operationnelles dans le developpement de produits complexes en centre de R&D et sur site de production.



Je dispose à ce jour de competences confirmees dans la gestion d'affaires (prospection, reponse à appels d'offres, gestion contractuelle, developpement d'un portefeuille clients) et le management de projets (gestion des processus, delais, couts, ressources humaines, conduite du changement). Consciencieux et diplomate, je mets en oeuvre avec elan mes qualites relationnelles pour developper les activites des societes avec lesquelles je m'engage, et favoriser la cohesion d'équipe.



Je souhaite aujourd'hui orienter ma voie professionnelle dans la transition énergétique.