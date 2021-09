Valentin BOULENZOU

Passionné par les nouvelles technologies depuis tout jeune, j'ai commencé mes études supérieures par un DUT Informatique afin de me former techniquement au monde de l'informatique.

Ayant acquis de solides compétences dans ce secteur je me suis ensuite dirigé vers l'IAE de Montpellier afin d'obtenir des connaissances en commerce et management et ainsi me munir d'une double-compétence informatico-managériale.

Etant désormais formé pour mener à bien des projets de e-marketing, je ne cesse de m'investir dans ce milieu afin d'être le plus compétent possible.



Mes compétences :

Marketing

Google Adwords

SEA

SEO

Facebook Ads

Microsoft Excel

HTML