Valentin CHEVALIER

Administrateur systèmes et réseaux junior avec 2 ans d'expérience en tant qu'assistant de Directeur

Informatique en hôtellerie ayant des connaissances approfondies des réseaux classiques et sans-fil ainsi

que des réseaux téléphoniques. Connaissant également les systèmes d'exploitation Windows et Linux.

Capable de mettre en oeuvre une infrastructure et la maintenir à jour au niveau matériel et logiciel.

Polyvalent ayant également des connaissances en développement logiciel et web. S'adapte rapidement,

est capable d'accompagner les utilisateurs de façon pédagogue.