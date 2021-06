Valentin CHEVOLEAU

Autodidacte, j'ai approfondi et validé mes connaissances et compétences en management de projet, web et marketing en suivant une formation d'1 an de Chef de projet multimédia - spécialité digital marketing (niveau bac +4).



Durant cette année, j'ai notamment eu l'occasion de rédiger des cahiers des charges fonctionnels, réaliser des reportings et budgets, planifier les travaux, travailler efficacement en équipe, suivre des plans d'action, analyser des risques, créer et appliquer une charte graphique, m'initier à la gestion de projet Agile...et réaliser des recettes de bout en bout.



Aujourd'hui, je souhaite m'orienter vers le domaine du recettage pour lequel j'ai une réelle appétence. Créatif et curieux, cette étape est pour moi essentielle à la bonne réussite de tout projet.



Organisé, communiquant, persévérant et orienté utilisateurs, je suis à l'écoute des propositions que vous pourriez me soumettre.