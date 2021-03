Je me présente, je m'appelle Valentin Denoyelle, j'ai 23 ans et je suis étudiant en 3ème année de Licence en Psychologie à l'université de Lille SHS. De plus, Je souhaite intégrer prochainement le Master PTOMAPO à Lille SHS.



Par ailleurs, je travaille dans un hypermarché (job étudiant) pour pouvoir subvenir à mes besoins financiers et je suis réserviste dans l'armée de terre depuis Novembre 2019. Par conséquent, je participe fréquemment à des formations et missions sur le territoire français