Valentin DHE (DHE VALENTIN)

Je souhaite saisir une nouvelle opportunité dans les Ressources Humaines afin d'accroitre mes compétences dans ce domaine. Ce dernier est composé de plusieurs départements (recrutement, formation, administration du personnel, etc.) sur lesquels je possède plus de quatre années d'expérience.

La perspective de me donner cette nouvelle orientation à ma jeune carrière professionnelle sera pour moi l'occasion d'atteindre mon objectif, celle d'enrichir mes savoirs et d'avoir la possibilité d'exercer plus de responsabilités à l'avenir. Pour atteindre cet objectif, je mettrai en avant ma détermination, persévérance, rigueur, curiosité, capacité d'adaptation. Par ailleurs, je suis une personne qui aime avoir la possibilité de prise de décision. En espérant avoir l'occasion d'exposer ces différents traits de personnalité ,qui me caractérise, lors d'un entretien.