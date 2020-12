Valentin HOURDÉ

Titulaire d'une Licence Génie Civil, je suis quelqu'un de dynamique et impliqué, une personne curieuse et motivée, généreuse et aimable. A l'écoute des autres, je suis pour travailler dans de bonnes conditions, j'aime me dépasser et parvenir à mes fins.



Actuellement en poste en tant que Chargé d'Étude chez SNCF Réseau, je reste à l'écoute d'opportunité afin d'accroître mes connaissances et mon savoir faire.



Mes compétences :

Caltop

Solidworks

AutoCAD

Archiwizard

RDM6

Calcul de structure

CAO

FL studio

Adobe Photoshop

Sketch up

Microsoft Office

Management

Relationnel

Planification

Rigueur

Organisation

Méthodologie

Dynamisme

Mensura

Geoverse

Microstation

BIM

Open Rail Designer

Modélisation 3D

Power Rail Track

Navisworks

Dimmensionnement Tracé Ferroviaire Ligne Classique