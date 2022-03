Valentin LEBORGNE

Bonjour, je me présente je m'appel LEBORGNE Valentin, actuellement je finalise mes études dans un diplôme universitaire de technologie en département hygiène, sécurité et environnement sur le site de TULLE en Corrèze (19), ce dernier ma permis dacquérir des connaissances et des compétences au travers de cours de sécurité civil, de protection des personnes, des biens et de lenvironnement, sécurité incendie, chimique, industriel, nucléaire, radiologique, NRBCE et bien dautre encore Ces cours étaient dispensés par des personnes qualifiés dans leurs domaine, professeurs, chercheurs, sapeurs-pompiers, intervenants extérieurs.