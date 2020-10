Valentin RENOUX

Après 10 ans d'exercice en entreprise, en tant que juriste puis responsable du pôle juridique Méditerranée de RTE - Réseau de transport délectricité, j'ai rejoint le Barreau dAix-en-Provence pour y créer mon propre cabinet davocat, dédié au droit de lenvironnement et au droit de lénergie et des infrastructures.



Je suis diplômé de l'IEP de Paris (affaires publiques, spécialité énergie) et de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne (M2 droit de l'environnement).



À travers ce parcours, j'ai pu développer une solide expertise ainsi quune approche très opérationnelle du droit de l'environnement et du droit de l'énergie et des infrastructures.



