11 ans dexpérience dans la logistique et lexpédition de viande, de charcuterie et de poisson. Chef déquipe de 8 personnes. Bonne connaissance des logiciels de gestion de stocks et de secrétariat.



Organisé, méthodique, sens de l'écoute, possédant un grand sens du devoir et du travail bien fait.



En reconversion professionnel dans les métiers de l'accueil et du renseignement.