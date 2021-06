Valentina BOTNARI

Avec une vision globale du fonctionnement de l’ERP SAP, je suis en mesure de m’approprier rapidement de nouveaux contextes technico-fonctionnels en m’appuyant sur mes connaissances et avec une forte volonté d'apprendre. En plus, mes qualités linguistiques m'aident à m’intégrer parfaitement dans un contexte international.



Spécialisation

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

Participation aux ateliers de qualification et conception fonctionnelle

Support aux Recette Applicatives des utilisateurs

Support Utilisateurs post-démarrage en Production



• Assistance à maîtrise d’œuvre

Analyse d’impact fonctionnelle et technique

Analyse et conception technique

Développement technique

Conception et réalisation des tests d’intégration & non-régression

Rédaction documentation technique



Mes compétences :

Développement abap

Gestion de projet

paramétrage ERP SAP

Maintenance applicative

SAP Fiori

SAP Hana