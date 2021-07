Valentine BEAUTEDUVISAGE (BEZE)

Désormais indépendante, j'aide les personnes à sentir mieux chez eux.

Je leur donne différents conseils pour prendre soin de leur corps, et de leur visage ! Sachant qu'il est difficile aujourd'hui de choisir un produit de qualité, j'accompagne les femmes et les hommes à avoir une peau douce, parfaite et nettoyée en profondeur !



D'ailleurs, je donne mes conseils sur : https://beaute-du-visage.fr/