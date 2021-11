Valentine ONCINS

Agrégée en Arts Plastiques, MCF HDR en Esthétique et Sciences de l'art.



Parcours : choix de diversité institutionnelle et de mobilité géographique pour l'enseignement et la recherche (Paris I-Sorbonne, ENS, Paris 8, Bordeaux III, CUPA, Université Européenne de la Recherche, etc.).



Conférences sur lhistoire des arts et de la littérature (Centre G. Pompidou-Paris, Institut C.-Paris, Fondation Gulbenkian-Paris, Musée de La Fabrique-Mulhouse, Musée des Beaux-Arts-Nancy, Musée dArt Moderne-SE, Académie dArchitecture-Paris, Centre Philosophique Bachelardien-Naples, West England-Bristol, Maison dAmérique Latine-Paris, Palais de Tokyo-Paris, etc.).



Publications -livres, monographies, livres dartiste, catalogues, articles- aux éditions dAedam Musicae, Galerie Karsten Greve, Melusine, Hyppocampe, Marina, Potentiels, Presses Universitaires Paris-Sorbonne, Presses Universitaires SE, Tarabuste, Fata Morgana, etc.



Ouvrages et colloques sur des entrecroisements singuliers tels le Silence et le Livre ou le Livre dartiste depuis 1980 en France et UK.