Je suis quelque de sociable et grand silhouette sportive expériences dans le domaine 12 ans je parle anglais espagnol et je suis en union libre et dispo de jours comme de nuit sens de l'initiative et patience je répond au 0619051203 et 0170074001



Mes compétences :

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique