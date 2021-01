Valérian MAIGE

Mon BTS m’a permis d’acquérir des compétences telles que la réalisation des différentes opérations d’usinage, l’utilisation de logiciels et programmation de commandes numériques ainsi que d’autres savoir comme la lecture de plan ou le contrôle de pièce.

De plus durant ce BTS j’ai eu à effectuer deux projets, l’un pour mon projet d’étude et l’autre dans le cadre des olympiades des métiers, qui consistaient à la réalisation d’une pièce, de la conception sur ordinateur, à l’usinage sur machine.

J’ai également effectué un stage en entreprise à ADF, ainsi qu’un travaille saisonnier à EDF où j’ai pu découvrir le travail en équipe mais également en autonomie à travers la maintenance mécanique et des travaux annexes pour la prévention et la sécurité au sein des usines.





Mes compétences :

Alésage

Lecture de Plan

Tournage

Fraisage

Utilisation d'outillages manuels

CFAO

Contrôle de pièce

Montage et positionnement de la pièce

Monter et régler les outils de coupes