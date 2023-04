Valérian RENOU

Contrôleur financier dans l'industrie et le négoce de matériaux de construction au sein d'un groupe international renommé, ma mission consiste à élaborer, synthétiser et analyser des éléments financiers pour seconder et orienter direction commerciale et direction générale dans leurs décisions stratégiques.



Cette fonction s'inscrit dans la continuité de huit années d'expérience, durant lesquelles j'ai alterné contrôle de gestion opérationnel, en collaboration accrue avec des directeurs au cœur de leur métier de commerçant et contrôle de gestion central, en support et accompagnement des orientations stratégiques.



Au-delà de l'expertise métiers, je possède un bagage informatique solide (Excel, Microstrategy, Hyperion, SAP, Oracle et Divalto), un savoir managérial et une expérience internationale (séjour de deux années en Espagne) synonyme d'ouverture d’esprit et de forte capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management