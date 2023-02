Valerie BERNARDIN

Bonjour à vous tous,

Je suis Valérie, depuis 17 ans je suis assistante administrative, j'ai donc décidé de mettre mes compétences à votre service.

Pourquoi une assistante administrative indépendante ?

Vous professionnels , vous avez un surcroît d'activité, vous êtes débordé, votre assistante est absente.

Mais vous ne pouvez pas recruter, alors une solution MOI.

Aucune contrainte, pas d'embauche de personnel, pas de contrat de travail, pas de démarche administrative, pas de durée d'engagement.

Donc : Economie Non Négligeable

Vous ne payez que la prestation effectuée.

Et cela dans le respect de votre demande et bien sur la confidentialité sur mes clients est respectée.

Votre bilan va bientôt être fait et là vous vous apercevez que vous avez de la trésorerie dehors, mais vous n'avez pas le temps de relancer vos clients, alors pas d'inquiétude je m'en charge, il vaut mieux avoir l'argent sur votre compte que dehors Non ?

N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions voir ensemble vos besoins.

A bientôt j'espère.

Valérie