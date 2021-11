Valérie BILLARD

Je vous propose mes soins de magnétiseuse en présentiez ou à distance. Coupeuse de feu, toutes les maladies inflammatoires sont donc guérissables par lénergie.

Je suis en mesure de soigner de nombreuses pathologie telles que les insomnies, l'anxiété, depression légère, addiction au tabac, boulimie, et bien d'autres encore; vous trouverez une liste plus complète sur mon site internet si vous souhaitez le consulter: http://www.magnetiseurguerisseuse.fr



N'hésitez pas à prendre un premier contact par téléphone, nous pourrons évaluer ensemble si mes soins de magnétiseuse peuvent vous aider: 0766077149



Vous ne paierez qu'après la première séance, et seulement si vous avez pu constater un soulagement ou une guérison totale pou partielle.