Valérie BOERO

BCH IMMO est spécialisée en immobilier professionnel, d'entreprise et commercial sur Marseille et ses environs depuis 2010.



Régulièrement, nous conseillons et accompagnons 3 typologies de clients :



• Les propriétaires de biens : Foncières, Propriétaires Indépendants, Assets Managers…

• Les Enseignes et Franchises : Développeurs d’enseignes,

• Les Investisseurs en recherche de rentabilité



Faites appel à nous, si vous êtes dans la situation suivante :



Vous avez des locaux vacants, ou qui vont le devenir

Votre Enseigne souhaite s’implanter ou développer ses points de vente à Marseille ?

Vous souhaitez investir et êtes à la recherche d’un bien d’investissement ?



BCH IMMO VOUS :



1. accompagne dans La recherche de votre futur locataire que nous prenons soin de sélectionner et rendre votre investissement rentable.



2. propose, en fonction de vos critères, des emplacement de qualité, à vendre ou à louer :

- En centre-ville, Centre-ville,

- Zones commerciales et d’activité

- En périphérie.

sur la région Marseillaise et sa périphérie



3. sélectionne des murs commerciaux, occupés, ou des immeubles mixtes ou d’autres biens d’investissement avec de bonnes rentabilités sur des emplacements prime sécurisant ainsi votre investissement.



Pourquoi faire appel à nous ?



• Une parfaite connaissance du marché immobilier local,



• Une équipe avec des compétences complémentaires,



• Un fichier, régulièrement mis à jour , de plus de 1 000 enseignes nationales et internationales,



• Un accompagnement personnalisé en faisant l’interface avec tous les interlocuteurs du projets : bailleurs, Avocats, Notaires mais aussi avec des Services d’aide à la création d’entreprise avec lesquels nous échangeons régulièrement



• Mise à disposition de notre réseau construit depuis 2010 : Services économiques de la Ville, banquiers, gestionnaires, expert-comptable, avocats, Notaires…



N'hésitez pas à me contacter

06 19 50 15 29



Mes compétences :

Franchise

Location

Vente

Achat

Immobilier

Investissement

Négocation immobilière

Bail commercial

Gestion immobilière