Valérie BONNARDEL

Après une carrière dans la coordination de projets, j'ai choisi de me reconvertir ; j'ai obtenu le Master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) en économie gestion afin d'apprendre à enseigner et pouvoir transmettre mes connaissances professionnelles.



J'enseigne à un public du secondaire en filière générale et technologique et en baccalauréat professionnels dans l'enseignement agricole.



Je m'épanouis pleinement dans ce nouveau métier et dans l'interaction avec mes élèves.