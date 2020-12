Valérie BONNEFOY

13 ans d'expérience en Assurance (en Mutuelle, Compagnie, Bancassurance et Courtage) et 6 ans chez un leader mondial des services aux entreprises m'ont permis de développer des compétences en :



- Stratégie et Développement

- Organisation et Conduite de projets

- Gestion de la relation-client et négociation

- Management et développement d'équipes



Le fil rouge de mon parcours :

- L'organisation, la coordination et la conduite de projets innovants.

- La relation et la satisfaction Client, interne ou externe



Ce qui me passionne :

- définir une stratégie, la décliner en plans d'action et piloter sa mise en oeuvre

- fidéliser une clientèle par la qualité de la "Relation-Client",

- créer de nouveaux produits ou structures répondant à un besoin non satisfait,

- optimiser le fonctionnement de l'organisation et coordonner l'action des intervenants,

- innover dans la recherche de solutions et l'optimisation de résultats,

- construire en commun une dynamique d'équipe et contribuer à développer le potentiel de chacun



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation et stratégie

Gestion de la Relation Clients

Assurance

Marketing

Bancassurance

Organisation

Conduite de Projets

Coaching

Transport aérien

Qualité

Maîtrise d'ouvrage