Valerie BORDAT

Au cours de mes differentes experience dans le domaine de la formation professionnelle, j ai mobilise et mis en valeur des competences en encadrement, en conception et pilotage de projers, en ingenierie de formation et pedagogique, en representation aupres des instances, en accompagnement de divers publics dans leur parcours de formation et de vae, en analyse de pratiques et en gestion financiere..ri he de ce parcours j ai pu developper des capacites d adaptation, relationnelles,de prises de recul et d analyse. Mes objectifs sont de transposer mes competences , de concevoir des projets et manager une equipe.



Mes compétences :

Ingenierie de formation

Pilotage de projets

Accompagnement dans l elaboration de dossiers prof

Conception de sequences pedagogiques

Participation a des projets europeens