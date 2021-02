Valérie CALVEL (COACH EN SANTE)

Je suis COACH EN SANTE,

POUR MIEUX TRAVERSER LE PASSAGE DE LA MALADIE ,

POUR LES MALADES ET LES ACCOMPAGNANTS.



J'accompagne des personnes qui souhaitent mieux vivre leur maladie (burn-out professionnel, cancer, bore out ou toute autre maladie).

J'accompagne aussi les personnes qui vivent auprès d'une personne malade ou qui ont un proche malade et qui sont à bout de souffle alors qu'il faut tenir et qui ne savent pas comment faire pour mieux vivre la situation et mieux s'y prendre.



Je les aide à mieux traverser ce passage en santé.



On peut me joindre pour un rendez-vous au 06.45.45.90.84.



Valérie Calvel