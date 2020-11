Valérie CHARLON

Altigapharma, spécialisé dans le recrutement des cadres pour l'industrie pharmaceutique, intervient sur les différents secteurs de la santé : Médicaments éthiques, Biotechnologies, Dispositifs Médicaux.



De nombreuses offres sont actuellement disponibles par voie d'annonces (ou par approche directe) :



Médecins Régionaux / MSL / MSM / Responsable Scientifiques Régionaux

Recherche Clinique (Direction des Opérations Cliniques, ARC Manager, Chefs de Projets, Coordinateurs d'études cliniques, ARC, Assurance Qualité / Data Management....)

Pharmacovigilance/ Risk Management/ Information Médicale

Affaires réglementaires/ Compliance

Qualité

Production



Les offres que je gère concernent des opportunités de carrière en France comme à l'international.



N'hésitez pas à me transmettre votre cv sur mon adresse mail : recruvc@altigapharma.com



Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.



Plus de détails et de conseils sur notre site : www.altigapharma.com



Expertises : Recrutement, Sélection et Evaluation de profils. Conseil en gestion et évolution de carrière......



Mes compétences :

Tests psychotechniques

Évaluations et compétences

Informatique

Tests de personnalité

Entretiens de recrutement

Pharmacovigilance

Outsourcing

Recrutement

Industrie pharmaceutique

Affaires réglementaires

Chasse de têtes