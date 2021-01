Valérie CHAZALON

Art-thérapeute diplômée (DU Montpellier I - 2009/2011) et certifiée (Profac 2011/2012), j'interviens en institutions et auprès de particuliers.

Superviseure pour les étudiants en art-thérapie et les art-thérapeutes installé.es, je propose également de l'analyse de pratiques professionnelles en utilisant les outils de l'art-thérapie auprès d'institutions. Des rencontres APP ont également lieu dans mon atelier tous les 2 mois pour les professionnel.les de la santé.

Formatrice en art-thérapie depuis 2015 chez Mine de Talents, j'interviens annuellement au CNFPT et à l'Université Lyon I (D.U. ETP)

J'ai choisi l'Economie Sociale et Solidaire pour installer mon activité au sein de la Scop Mine de Talents pour laquelle je suis entrepreneure-salariée-associée (depuis 2008). J'ai la chance de pouvoir participer et animer des ateliers de Co-developpement. Je suis également active au Pôle Qualité de Vie au Travail de Mine de Talents pour lequel j'ai co-créé des formations à destination des entreprises.