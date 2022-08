Valérie COQUET DARROQUY

Economiste / Chef de projet études chez CPA Ingénierie, site de Reims.



Mon poste comprend entre autre :

- l'estimation toutes phases du clos - couvert et second oeuvre hors lots CVC et électricité de dossier dans les domaines agroalimentaires et industriels,.

- l'établissement des pièces écrites des lots bâtiments (clos couvert et second oeuvre) pour les appels d'offres du domaine agroalimentaire (marché privé) de projets de stockage d'aliments (silos, caves, cuverie), de transformation (malterie, moulin, fromagerie, sucrerie, ...) ou de produits finis (cuisine centrale, plateaux repas).

- l'édification des comparatifs accompagnés d'analyses précises.

Utilisation d'un logiciel spécifique de métré, de descriptif et d'estimation (Devisoc).



Mes compétences :

BTP

Ingénierie

Agroalimentaire

Economie de la construction