Valerie CRITON

Je possède de multiples compétences techniques et sectorielles autour du journalisme, de la communication et du multimédia ; Web et création artistique. Mes études universitaires et mes formations m'ont apporté une réflexion et une logique méthodique.

Actuellement en formation pour la dernière partie de ma reconversion professionnelle dans l'informatique, ma sphère de compétences s'agrémentera des suivantes :



-Défendre une vision produit et une roadmap ;

-Préparer la documentation nécessaire à la production ;

-Mener un sprint de développement en équipe en respectant les principes de

gestion de projet agile ;

-Coordonner la release et les efforts doptimisation pour les fonctionnalités à

haute valeur ajoutée.