Valérie DABADIE

Jeune Architecte diplômée d’Etat, je suis actuellement à la recherche d'un emploi au sein d'une agence d'architecture.



J’aimerais mettre à profit, au service de votre agence, ma créativité ainsi que mes compétences en matière d’outils numériques de conception 2D ou 3D (Autocad, Révit, Archicad, Rhino…) et souhaiterais travailler sur des projets d’équipements et de logements novateurs.



Pour consulter mon portfolio présentant mes projets, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

http://www.calameo.com/read/00166448289a9e9dee341?authid=QdisiBLJ7PV9



Diplômée depuis Juin 2012 de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, j’ai réalisé mon projet de fin d’études intitulé « le Voronoï » dans le cadre d’une commande passée par le « Voyage à Nantes ». Cette expérience m’a permis d’apprendre à mener d’un bout à l’autre un projet concret : de la conception à la réalisation dans un délai maîtrisé.



Pour consulter mon rapport de diplôme expliquant les différentes étapes de conception de ce projet, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

http://www.calameo.com/read/0016644822d2dac49c043?authid=07PixeYES8gx



Je suis déterminée, dynamique, rigoureuse, et aime travailler en équipe.







Mes compétences :

Office

Archicad - Autocad - Révit - Rhinocéros

Sketchup - Photoshop - Indesign - Artlantis